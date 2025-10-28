Göç İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere merkez teşkilatından 14, taşra teşkilatından ise 105 olmak üzere toplam 119 adet boş pozisyon için giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapacak. Van’da da söz konusu kurum için 7 personel alımı olacak.

Lisans, önlisans ve ortaöğretim programı alanlarından KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puan türü üzerinden personel alımları gerçekleştirilecek. Van’da 4 şoför, 2 temizlik personeli ve 1 Farsça mütercim - tercüman olmak üzere 7 alım gerçekleştirilecek.

SÖZLÜ SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Van’ın da aralarında olduğu personel alımında sınav başvuru şartları şu şekilde açıklandı;

-Türk vatandaşı olmak,

-Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

-Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

-Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Giriş sınavı başvuruları e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 28 Ekim 2025 tarihi saat 09.00’da başlayıp 8 Kasım 2025 tarihi saat 23.59’a kadar çevrimiçi yapılacak. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

119 adet sözleşmeli personelin alınacağı ilanın tüm detaylarına (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) adresinden ulaşılabilir.