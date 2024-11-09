Kırmızı Grup’ta 10 Kasım Pazar günü Diyarbekir Spor A.Ş. ile Artı Değer Van Spor FK karşılaşacak. 11. hHafta karşılaşmasında taraftarlar maçın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.

Konuya ilişkin olarak yayıncı kuruluştan açıklama geldi. Van’ın ulusaldaki tek kanalı Van TV, maçın canlı yayınlanacağını duyurdu.

10 Kasım Pazar günü Diyarbakır Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha’da oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak. Her iki takımın da puan veya puanlar almak için sahaya çıkacağı müsabaka Van TV ekranlarından canlı olarak izleyiciye ulaştırılacak.

Son iki karşılaşmada deplasmanda Ankara Demirspor’u ve ardından kendi evinde Somaspor’u yenerek hanesine 6 puan ekleyen Kırmızı Siyahlı ekip, Diyarbekir Spor A.Ş’yi yenerek puanı 18’e çıkarmayı hedefliyor.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 11 hafta içerisinde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alırken bu karşılaşmalarda 14 gol attı ve kalesinde ise 11 gole engel olamadı.