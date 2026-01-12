DAKA, TRB2 Bölgesi’nde istihdam edilmek üzere 4 uzman ve 1 destek personeli (büro görevlisi) alımı gerçekleştirecek. Personel alımı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans puanı ve/veya iş tecrübesi esas alınarak yapılacak.

Personel alımı ile ilgili yapılan açıklamaya göre;

Uzman-1 (Mimarlık, Jeoloji Mühendisliği, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, İnşaat Mühendisliği) ve Uzman-2 (Makine Mühendisliği) pozisyonları için yalnızca KPSS puanı ile başvuru yapılabilecek.

Uzman-3 (Endüstri, Bilgisayar, Maden, Yazılım Mühendisliği) ve Uzman-4 (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Zootekni) pozisyonları için ise KPSS puanı ya da iş tecrübesi ile başvuru kabul edilecek.

Destek personeli (büro görevlisi) kadrosu için ise lisans düzeyinde Muhasebe ve Finans Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerinden mezun 1 kişi alınacak.

GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

-Türk vatandaşı olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak,

-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,

-Sağlık raporuna sahip olmak ve askerlik ile ilişiği bulunmamak şartları aranıyor.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 2 Şubat 2026 – 16 Şubat 2026 tarihleri arasında https://kariyerkapisi.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak.

Detaylı bilgilere https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Öte yandan sınavda başarılı olan adaylar, ajansın faaliyet gösterdiği TRB2 Bölgesi illerinden Genel Sekreterlikçe uygun görülen herhangi bir ilde çalışmayı kabul etmiş sayılacak.