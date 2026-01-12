Edinilen bilgilere göre, kaza, dün gece saatlerinde Başkale-Hakkâri yolu Yüceler mevkiinde meydana geldi. Hakkari’den Başkale istikametine doğru gelen ve sürücüsünün kimliği ile plakası öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki kara saplandı.

Aracın bulunduğu yerden çıkarılması için Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri devreye girdi. Ekipler belediyeye ait iş makinesi ile aracın kar birikintisinden kurtarılmasını sağladı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

