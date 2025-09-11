Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Cumartesi günü lider Arca Çorum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Namağlup 12 puanlı Arca Çorum FK ile 7 puanla 9. sırada bulunan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü arasındaki maçın çekişmeli ve zorlu geçmesi bekleniyor. Kritik maçta üst klasman hakemlerinden Turgut Doman düdük çalacak.

13 Eylül Cumartesi günü Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak olan mücadeleyi tecrübeli hakem Turgut Doman yönetecek.

Müsabakada Ramazan Ufuk Avdaş ve Orhun Aydın Duran yardımcı hakem, Birkan Altındaş ise Dördüncü Hakem olarak görev alacak.