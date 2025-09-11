AA muhabirinin 2026-2028 dönemini kapsayan OVP'den yaptığı derlemeye göre kamu harcamalarında etkinliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yeni adımlarla sürecek.

Programda, bu harcamalarda verimliliğin artırılmasına yönelik tedbirlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edileceği, kamu maliyesinin güçlü ve sürdürülebilir yapısının mali disiplinden ödün verilmeksizin korunacağı vurgulandı.

Bu kapsamda, söz konusu dönemde kaynak kullanımında etkinliğin artırılması amacıyla harcamalar sistematik olarak gözden geçirilmeye devam edilecek, verimsiz harcama alanlarının tasfiyesi sağlanacak.

Tasarruf tedbirlerine ilişkin denetim ve izleme faaliyetleri sürdürülerek, Kamu Yatırım Programı'nda ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirilecek.

Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen ve önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenecek. Sektörel kamu alımları düzenlemesi hayata geçirilecek.

Yerli ve çevreci araçlara öncelik

Tasarruf analizlerinin yapılabilmesi ve kontrol düzeyinin artırılarak işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla kamuda kullanılan elektronik faturanın kapsamı genişletilecek.

Ayrıca kamu taşıtlarının kullanımı da harcamada etkinlik kapsamında ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek.

İhtiyaç fazlası veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek ve zorunlu hallerle sınırlı yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek, yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik verilecek.

Kamu-özel işbirliği projeleri, makroekonomik politikalar, kamu yükümlülükleri ve bütçe dengeleri dikkate alınarak ve dengeli bir risk paylaşımıyla maliyet etkinliği gözetilerek planlanacak ve yürütülecek.

Kamu harcamalarında yapay zeka denetimi artacak

Yapay zeka destekli muhasebe sistemleriyle kamu harcamalarında verimlilik ve tasarrufun sağlanması, karar alma süreçlerinin desteklenmesi ve risk odaklı kamu mali denetim altyapısının güçlendirilmesi sürdürülecek.

Kamu idarelerinin varlıklarının etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla Varlık Yönetim Sistemi geliştirilecek.

Kamu kesimi genel dengesinde yer alan fon ve döner sermayelerin harcama ilkeleri belirlenecek, bütçenin birlik ilkesinin uygulamasının güçlendirilmesine yönelik özel gelir, fon ve benzeri uygulamalar gözden geçirilecek.

Aile odaklı, kapsayıcı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek ve iş gücüne katılıma mani olmayacak şekilde bütünleşik yapıda bir sosyal yardım programı pilot projeyle uygulamaya alınacak.

Kamu alımları öncelikle DMO üzerinden gerçekleştirilecek

Kamu alımları ile yap-işlet-devret projelerinde uluslararası sorumlu yatırımcıların ilgisini artıracak şekilde sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu altyapı projeleri yaygınlaştırılacak.

Tasarruf odaklı merkezi kamu alım politikalarının kapsamı genişletilecek, merkezi kamu alımları yoluyla sürdürülebilir tedarik ve yerli ürünler ile teknoloji transferi desteklenecek. Merkezi alıma konu ürünlerin Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden tedariki önceliklendirilecek.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve yeni alınacak atıl kamu varlıkları, kurumların ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde şeffaf, rekabetçi ve açık ihaleler yoluyla milli ekonomiye kazandırılacak.