Basın İlan Kurumu, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin “Ziyaretçi Trafiklerinde Ağır İhlal” başlıklı 63. maddesini ihlal eden Düzce merkezli bir internet haber sitesinin resmî ilan yayımlama hakkının sona erdirilmesine karar verdi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, son iki yılda süreli yayınların birçok kez mevzuattaki kurallar çerçevesinde yayın yapmaya ve varsa ihlallerini bir an önce gidermeye davet edildiği belirtilirken, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren süreli yayın kapsamına alınan internet haber sitelerine BİK Analitik sistemini manipüle etmeye yönelik girişimlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğinin açıkça ifade edildiği vurgulandı.

Uyarılara rağmen, ziyaretçi trafiklerinde manipülasyon yaptığı tespit edilen Düzce’deki bir internet haber sitesinin ilk olarak resmî ilan yayımlama hakkının durdurulduğu, hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından bu hakkın tümüyle sona erdirildiği açıklandı. Söz konusu internet haber sitesinin iki yıl boyunca aynı alan adı veya aynı imtiyaz sahipliği ile resmî ilan yayımlama talebinde bulunamayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 28 Temmuz - 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında farklı şehirlerdeki 14 internet haber sitesine ait ziyaretçi trafiklerini, İstanbul merkezli bir yer sağlayıcı firmaya ait tek IP üzerinden BİK Analitik kodunu doğrudan tetiklemeye yönelik şüpheli trafik göndermek suretiyle ölçümleme sistemini manipüle etmeye çalışan fail ya da failler hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulduğu bilgisine yer verildi.