WanHaber - ÖZEL

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz, Vanspor'a destek amaçlı Cumartesi günü oynanacak olan Kocaelispor maçını izlemek için Van'a gelecek. Fenerbahçe ve Ankaragücü'nün de sponsorluğunu yapan Alagöz Holding'in sahibi olan Cantürk Alagöz, Bitexen Vanspor Futbol Kulübü ile Kocaelispor arasındaki karşılaşmayı tribünlerden takip edecek.

Konuyla alakalı WanHaber'e açıklamalarda bulunan Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak, desteklerinden dolayı Cantürk Alagöz'e teşekkür etti. Doğu takımlarının bir birlerine daha çok sahip çıkması gerektiğini belirten Kıyak, "Cumartesi evimizde oynayacağımız Kocaelispor maçı öncesi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz bizleri aradı ve destek için Van'a geleceklerini söyledi. Bizlerde kendilerine teşekkür ettik ve Pazar günü oynanacak olan Iğdırspor FK ile TM Kastamonuspor maçına geleceğimizi söyledik. Cumartesi günü Cantürk başkanımız burada olacak. Bizlerde pazar günü yönetici arkadaşlarımızın yanı sıra taraftar gruplarımızla birlikte Iğdır'da olacağız. Vanspor ve Iğdırspor kardeştir, kardeşliğide bakidir. Bundan sonraki süreçte de karşılıklı dayanışmamız sürecek" ifadelerine yer verdi.