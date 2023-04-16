WanHaber - ÖZEL

Türkiyedeki sayılı iş insanlarından biri olan Cantürk Alagöz ve heyeti Van'a geldi. Bitexen Vanspor FK - Kocaelispor maçını trirbünlerden takip eden Alagöz, maç sonrası sahaya inerek taraftarları selamladı. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Alagöz, Vanspor'a destek mesajı verdi. İki kulübün formalarını bir birlerine armağan eden başkanlar, birlik ve beraberlik pozu verdi.

Aynı zamanda Alagöz Holding Iğdırspor'un da başkanı olan Cantürk Alagöz, Fenerbahçe, Ankaragücü ve Çorumspor gibi takımların da ana sponsorluğunu yapıyor.

Alagöz'ün ziyaretiyle alakalı sosyal medyada bir paylaşım yapan Vanspor FK, "İş insanı, Alagöz Iğdır Spor Kulüp Başkanı Sayın Cantürk Alagöz dün oynanan Vanspor, Kocaelispor maçını İzlemek adına şehrimize teşrif etmişlerdir. Misafir etmekten gurur duyduk Vanspor’umuza ilgisinden ötürüde kendisine minnet duyduğumuzu ifade eder teşriflerinden ötürü teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

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