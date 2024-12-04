Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşması öncesinde Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel ve yönetim kurulu üyelerini yemekte ağırladı. Dostluk mesajlarının verildiği buluşmada kulüp başkanları karşılıklı forma takdiminde bulundu.

Konuyla alakalı Van Spor FK, resmi hesabından bir paylaşım yaparak Bursaspor Başkanı Enes Çelik'e teşekkür etti.

İşte Van Spor FK'nin dostluk paylaşımı:

Bursaspor Başkanı Sayın Enes Çelik’e Teşekkürlerimizle

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşması öncesinde, Bursaspor Başkanı Sayın Enes Çelik, Kulüp Başkanımız Erol Temel ve yönetim kurulumuzu yemekte ağırlayarak misafir etmiştir.

Bursaspor Başkanı Sayın Enes Çelik, Başkanımıza anlamlı bir Bursaspor forması takdim etmiş, Başkanımız Erol Temel de kendilerine Vanspor formamızı armağan ederek bu dostane paylaşımı taçlandırmıştır.

Nazik ev sahipliği ve misafirperverlikleri için Sayın Enes Çelik’e ve Bursaspor camiasına en içten teşekkürlerimizi sunar, sahada dostluğun ve fair-play ruhunun kazandığı bir karşılaşma dileriz.

Vanspor FK Yönetim Kurulu