3. Lig’de lider durumda bulunan ve iyi bir grafik ortaya koyan Bursaspor ile ligde son 6 maçtan 5’ini kazanan ve yükselen bir form grafiğine sahip olan Artı Değer Van Spor FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında karşı karşıya gelecek.

Saat 20.30’da başlayacak ve Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanacak maç öncesi her iki takımın da 11’leri ve yedekte yer alacak futbolcuları belli oldu.

Ev sahibi Bursaspor sahaya; Zekeriya Topayan, Barış Dalkıran, Hamza Gür, Yiğitali Bayrak, Sedat Cengiz, Bora Yılmaz, Eren Tunalı, Mehmet Yiğit, Furkan Sakı, Mustafa Genç ve Mücahit Can Akçay 11’i ile çıkacak.

Bursaspor yedek kulübesinde ise; Kerem Matışlı, Furkan Emre Ünver, Ahmet İlhan Özek, İlhan Depe, Emir Kayacık, Bilal Güney, Musa Çağıran, Ahmet Çobanoğlu, Recep İnanç, Mehmet Çetin yer alacak.

Artı Değer Van Spor FK’de ilk 11’de mücadeleye başlayacak futbolcular; Cantuğ Temel, Onur Özcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Medeni Bingöl, Ahmet Eren, Kerem Çağatay, Bekir Can Kara, Sergen Yatağan, Harun Kavaklıdere, Hasan Bilal, Batuhan Kör olacak.

Temsilcimizin yedek kulübesinde ise Sedat Ablak, Burak Kavlak, Rıdvan Dönmez, Muhammed Ali Doğan, Erdem Seçgin, Eyüp Akcan, Mert Beler, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım, Mert Örnek ve Fuat Bavuk bulunacak.