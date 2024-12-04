VEDAŞ’ın planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın (05.12.2024) Van’ın 5 ilçesindeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

Çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden Tuşba, Edremit, Erciş, Gürpınar ve Muradiye ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Abdurrahman Gazi ve Akköprü Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

10.00 – 12.00 saatleri arasında; Değirmenözü, Derebey ve Meydancık Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Esentepe Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00 – 12.00 Saatleri arasında; Şabaniye Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Çelebibağı, Görüşlü, Örene, Aşağıkozluca, Topraklı, Abdalmezrası, Çobandüzü, Düvenci, Ekiciler ve Uncular Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Çakınlı, Çavuştepe ve Yatağan Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Adaklı, Beydağı, Fevziçakmak, Gültepe, Yakıncak, Yalındüz, Yavuzselim ve Yumaklı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.