Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerine göre, konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmazları kapsayan tüm gayrimenkul satışları, hem Türkiye genelinde hem de Van’da geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla artış kaydetti. Veriler, ülke genelindeki hareketliliğin yerel ölçekte de karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Türkiye genelinde gayrimenkul satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 oranında artış gösterirken, Van’da ise satışlar yüzde 6,035 oranında arttı. Veriler, her iki ölçekte de gayrimenkul piyasasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yukarı yönlü bir seyir izlendiğini gösterdi.

VAN’DA GAYRİMENKUL SATIŞLARININ İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI DA NETLEŞTİ!

Van’da en fazla gayrimenkul satışı 9 bin 797 ile İpekyolu ilçesinde gerçekleşti. İpekyolu’nu 3 bin 831 satışla Erciş, 3 bin 499 satışla Edremit ve 3 bin 443 satışla Tuşba izledi.

Orta sıralarda yer alan ilçeler arasında Gevaş’ta 557, Çaldıran’da 492 ve Muradiye’de 442 gayrimenkul satışı kaydedildi. Özalp’te 384, Gürpınar’da 301 ve Başkale’de ise 152 gayrimenkul el değiştirdi.

Satış sayılarının en düşük olduğu ilçeler ise Saray, Çatak ve Bahçesaray oldu. Saray’da 94, Çatak’ta 92 ve Bahçesaray’da 107 gayrimenkul satışı gerçekleşirken, Van genelinde en az gayrimenkul satışı Çatak ilçesinde yapıldı.