Van şehir merkezinde son dönemde hız kazanan trafik düzenlemeleri, yalnızca ana arterlerle sınırlı kalmayarak ara sokakları da kapsayan kapsamlı bir çalışmaya dönüştü. Trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşımı daha güvenli ve kontrollü hale getirmek amacıyla bazı yolların tek yön olarak düzenlenmesiyle birlikte, bu yeni trafik planına uyum sağlanabilmesi için ara sokaklarda asfaltlama ve parke döşeme çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle şehir merkezine yakın mahallelerde yer alan dar ve yoğun kullanılan ara sokaklarda yol zeminleri yenilenirken, bozulan parke taşları elden geçiriliyor. Bazı bölgelerde ise yeni asfalt uygulamaları yapılıyor.

Düzenlemelerin, tek yön uygulamalarıyla birlikte yürütüldüğü, bu kapsamda ara sokaklarda asfalt ve parke döşeme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Şehir merkezinde ulaşım altyapısına yönelik çalışmalar ise farklı noktalarda devam ediyor.

