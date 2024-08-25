AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, sezon öncesi Van Spor Futbol Kulübü'nü Şehabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde ziyaret etti. Van Sporlu yöneticiler tarafından karşılanan Kayatürk, futbolcularla ve teknik kadroyla bir araya geldi. Van Spor FK'nin Van'ı ve bölgeyi temsil ettiğini belirten Kayatürk, yeni sezonda şampiyonluk beklediklerini ifade etti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Van Spor FK, "Milletvekilimiz Sayın Burhan Kayatürk, yeni sezon öncesi takımımızı ziyaret ederek futbolcularımızla bir araya geldi. Ziyaretinde, şampiyonluğa olan inancını dile getiren Sayın Kayatürk, Erol Temel ve Vanspor’un her zaman yanında olduklarını belirtti. Camiamız adına kendisine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

HER ZAMAN VAN SPOR'A DESTEK ÇIKTI

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk'ün de ortak olduğu Paulmark mağazaları, geçtiğimiz sezonlarda da Van Spor FK'ye sponsor olmuştu. Servet Yenitürk ve Feyat Kıyak döneminde Van Spor'a maddi destek sağlayan Paulmark mağazalarının Erol Temel döneminde de destek sunacağı öğrenildi.