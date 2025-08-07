Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 10 Ağustos Pazar günü deplasmanda Boluspor ile sezonun ilk maçına çıkacak.

Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Kırmızı – Siyahlılar sezona galibiyetle başlamak isterken, taraftarlar da ilk maçta takımını deplasmanda yalnız bırakmak istemiyor.

Van GRG’nin paylaştığı bilgiye göre; Pazar günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan Boluspor - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü maçında ev sahibi takım için maraton tribün bilet fiyatları 700 TL olurken, İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü taraftarları için ayrılan deplasman tribünü biletleri ise 900 TL’den satışa sunuldu.

Biletlerin online olarak temin edilebileceği aktarıldı.