Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 2025-2026 sezonuna iyi bir başlangıç yaparken, dünkü maçta ilk yenilgisini aldı. İlk iki haftayı galibiyetle kapatan Van ekibi, üçüncü hafta sahadan beraberlikle ayrılırken, dün oynanan karşılaşmada ise mağlubiyet yaşadı.

Ligin ilk 4 haftasında kırmızı-siyahlı ekip 7 puan toplarken, yönetim de kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İmaj Altyapı Van Spor FK Başkanı Erol Temel, kulübün transfer gündemine dair WanHaber’e açıklamalarda bulundu. Temel, hem yerli hem de yabancı oyuncuların kadroya katılacağını belirterek, önümüzdeki günlerde transferlerin netleşeceğini ifade etti.

Van Spor FK Başkanı Erol Temel, “Pazartesi günü genç bir kardeşimiz takıma katılacak. Ardından bir santrfor ve bir sol açık transfer edeceğiz. Milli takım arasında, yani önümüzdeki 15 gün içinde transfer sürecimizi tamamlamış olacağız.” dedi.

YENİ STORE MAĞAZALARI AÇILACAK

Açılışı gerçekleştirilen Store mağazası hakkında da konuşan Başkan Temel, “Hayırlısıyla mağazamızı açtık. İnşallah ikinci şube için yer bakıyoruz. Nasip olursa İstanbul’da da şube açılışı gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“FORMA ALIN” ÇAĞRISI

Başkan Temel, Van halkına da destek çağrısında bulunarak, “Tüm hemşerilerimizi Van Spor’a destek olmaya davet ediyorum. Herkes bir forma alsın. Geçtiğimiz yıla göre fiyatlar gayet uygun. Şu an forma fiyatlarımız 650 TL, atkılar ise 150 TL. Tamamen maliyetine satış yapıyoruz. Gençlerimize ve kulübümüze katkı için bu çok önemli.” dedi.