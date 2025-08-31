Van’da birçok şubesi bulunan Acarlar Unlu Mamülleri, 5 Eylül Cuma günü yapılacak tüm satışlardan elde edilecek geliri Gazze’ye bağışlayacağını açıkladı.

İşletme sahibi Suat Bekirhan, yaptığı açıklamada yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalamayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gazze’de olan kardeşlerimize esnaflar olarak destek vermeliyiz. Biz Acarlar Unlu Mamülleri olarak Cuma günü yapılacak satışlarımızın tüm gelirini Filistin’e göndereceğiz. Diğer esnaflarımız da bizim bu çağrımıza kulak vermeli. Onlar da bazı günlerde yapacakları satışlardan elde ettikleri geliri Filistinli kardeşlerimize bağışlamalı. Bu sadece bir yardım değil, aynı zamanda bir insanlık görevidir.”

“Herkese düşen görev var”

Bekirhan, Van halkını da kampanyaya destek olmaya çağırarak, “Ne kadar çok insan elini taşın altına koyarsa, o kadar güçlü oluruz. Gazze’deki mazlum çocukların, annelerin, babaların dualarında yer almak istiyoruz. Biz esnaflar olarak bir adım atıyoruz ama bu dayanışmanın büyümesi için herkesin katkısı önemli” dedi.

Van’da örnek dayanışma

Acarlar Unlu Mamülleri’nin bu anlamlı adımı, hem esnaflar arasında hem de Van halkı içinde büyük takdir topladı.

Kentte faaliyet gösteren diğer işletmelerin de benzer kampanyalarla Filistin’e destek vermesi bekleniyor.