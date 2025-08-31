Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde akşam saatlerinde ailesiyle birlikte balkonda konserve yapan 12 yaşındaki Davut Şimşek'in ayağına yorgun mermi isabet etti.
Çocuğun acı içinde bağırması üzerine aile, kendi imkanlarıyla Davut'u Düziçi Devlet Hastanesi'ne götürdü
Davut Şimşek, hastanede tedavi altına alındı.
GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA SÜRÜYOR
Polis ekipleri kurşunun nereden ateşlendiğini belirlemek için inceleme yaptı.
Ekiplerin olayla ilgili geniş çaplı araştırması sürüyor.
Kaynak: İHA