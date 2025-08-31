Doğu Anadolu Bölgesi'nde en yoğun yolcu trafiğine sahip havalimanı olan Van Ferit Melen Havalimanı, devam eden çalışmalardan dolayı 5 Eylül’de tamamen uçuşa kapatılacak. Bu süre 3 ay kadar sürecek.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda pist bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 1 Mayıs 2025 tarihinde başlayan kısmi kapanma, 5 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu dönemde havalimanı, her gün saat 16:00 ile 07:00 arasında uçuşlara kapalı olurken, yalnızca 07:00-16:00 saatleri arasında sınırlı sayıda sefer düzenleniyor.

5 Eylül 2025'ten itibaren ise havalimanı, 5 Aralık 2025 tarihine kadar tüm uçuşlara tamamen kapalı olacak. Bu üç aylık tam kapanma sürecinde, seyahat etmek isteyen yolcular ise alternatif havalimanlarını kullanmak zorunda kalacak.

ALTERNATİF HAVALİMANLARI: MUŞ VE AĞRI

Tam kapanma döneminde Van'a yapılacak iç hat uçuşları, Muş Sultan Alparslan Havalimanı ve Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı üzerinden gerçekleştirilecek.

Türk Hava Yolları ve diğer havayolu şirketleri, yolcuların mağduriyet yaşamaması için bu havalimanlarına ek seferler planladığını duyurdu. Ancak Muş ve Ağrı havalimanlarının sınırlı kapasitesi ve Van'a olan mesafeleri, ulaşımda ek zaman ve maliyet yaratacak. Muş Sultan Alparslan Havalimanı, Van'a yaklaşık 216 kilometre mesafede bulunurken, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı da alternatif rotalar arasında yer alıyor.

ULAŞIM VE BİLET FİYATLARINDAKİ SORUNLAR

Havalimanının kapanma süreci, özellikle sonbahar ve kış dönemine denk gelmesi nedeniyle ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Kısmi kapanma sürecinde uçuşların yalnızca gündüz saatlerinde yapılması, bilet bulma zorluğu ve yüksek fiyatlar gibi sorunları beraberinde getirmişti. Tam kapanma ile birlikte yolcuların Muş ve Ağrı havalimanlarını kullanacak olması, karayolu ulaşımına olan talebi artıracağa benziyor. Bu durum, otobüs bilet fiyatlarında artışa neden olurken, vatandaşlar arasında tepkilere yol açtı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en aktif havalimanlarından biri olan Van Ferit Melen Havalimanı, 2025 yılının ilk yedi ayında, üç aylık kısmi kapanma sürecine rağmen 869 bin 765 yolcu ağırladı.