İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, tüm kentin ortak paydasının Vanspor olduğunu vurgulayarak, başarı için omuz omuza verilmesi gerektiğini söyledi.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Temel, “11.01.2026 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü kongrenin camiamız adına hayırlı olmasını diliyorum. Kongremizin adeta bir şölen havasında geçmesine katkı sunan; yakından ve uzaktan katılım sağlayan tüm haziruna en içten teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

“KÜSKÜNLÜKLERİ VE DARGINLIKLARI BİR KENARA BIRAKMALI”

3 yıllık yol haritasının netleştiğini belirten Temel, “Geride bıraktığımız kongre süreciyle birlikte, önümüzdeki üç yıla dair yol haritasını net bir şekilde ortaya koymuş, hazırlığını yapmış ve sorumluluğunun bilincinde bir yönetim anlayışıyla; yine, yeniden “Bismillah” diyerek yola çıkmış bulunuyoruz.

Bugün, memleketimizin tüm dinamikleriyle omuz omuza vererek Van Spor FK’mızın hak ettiği başarılara ulaşmasının tam zamanıdır. Küskünlükleri ve dargınlıkları bir kenara bırakmalı; ortak paydamızın Van, temel hedefimizin ise Van Spor FK’nın başarısı olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz.” ifadelerine yer verdi.

Temel, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi; “Bu vesileyle bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki; biz birlikte olduğumuzda daha güçlüyüz. Gelin, birlik ve beraberlik içinde kenetlenelim; daha güçlü, daha iddialı ve başarılarla anılan bir Van Spor FK için yan yana duralım.”