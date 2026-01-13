Başkale ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Aralıklarla devam eden yağış sonucunda araçlar kar altında kalırken, ilçe genelinde ulaşım büyük ölçüde aksadı. Yoğun kar nedeniyle 9 mahalle ve 10 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 50 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçtiği bildirildi.

Sabah iş yerlerini açan esnaf, dükkânlarının önünü temizledi. Vatandaşlar da zorlu kış şartlarına rağmen kar yağışının kuraklık ve susuzluk için güzel olacağını söyledi.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için aralıksız çalışıyor.