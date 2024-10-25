Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 9. hafta heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, son haftalarda yaşanan puan kayıplarına dur demek için sahaya çıkacak.

9 puanla 10.sırada yer alan Kırmızı- Siyahlı ekip, 6. sırada yer alan Ankara Demirspor deplasmanında 3 puanla ayrılarak zirveye yeniden tutunmayı amaçlıyor.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK MI?

Taraftarların merakla beklediği karşılaşmanın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. Daha önce taraftarlar Van TV ekranlarında Van Spor FK maçlarını canlı izleyebiliyordu.

Yayıncı kuruluşun yaptığı paylaşıma göre, canlı yayın için yapılan girişimler neticesinde Ankara Demirspor yetkilileri yayıncı kuruluşa yayın hakkı tanınmadı. Bu nedenle Ankara Demirspor – Artı Değer Van Spor maçı Van TV ekranlarından canlı yayınlanamayacak.

Karşılaşma 26 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’de TCDD Ankara Demirspor Stadında oynanacak.