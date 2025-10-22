Kırmızı-siyahlı Van ekibi, hafta sonu deplasmanda Adana Demirspor A.Ş. karşısına galibiyet parolasıyla çıkacak.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Deplasman karşılaşması için hazırlıklarını sürdüren İmaj Altyapı Van Spor FK, galibiyet alarak hem ligdeki ilerleyişini sürdürmek hem de galibiyeti taraftarlarına armağan etmek istiyor.

Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Deplasman karşılaşmasını takip edemeyecek olan sporseverler, karşılaşmanın hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacağını araştırıyor.

KARŞILAŞMANIN CANLI YAYINLANACAĞI KANALLAR

Adana Demirspor A.Ş. ile kırmızı-siyahlı temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK arasında oynanacak karşılaşma, 25 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşmayı tribünlerden takip edemeyen sporseverler ise mücadeleyi beIN Sports beIN Connect ve Tabii Spor 6 kanallarından canlı olarak izleyebilecekler.