Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen festival; kısa film alanında Türkiye’nin en önemli etkinliklerinden biri olarak biliniyor. Bu yıl 500’e yakın kısa film ve senaryo projesinin değerlendirildiği yarışmada, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Gemicioğlu’nun "Meyro’nun Babası" adlı projesi, ön jüri tarafından yapım destek kategorisinin 10 finalisti arasına seçildi.

75 bin TL değerinde İstanbul Sinema Evi (İSE) film yapım desteği, ColorCore’dan renk desteği, PostMekan’dan kurgu desteği, FSM Film Yapım’dan kamera ve ekipman desteği ve Aytekin Sound’dan ses ekipmanı desteğinin verileceği yarışmanın kazananları ise 30 Kasım’daki ödül töreninde açıklanacak.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birgül Alıcı, öğrencisi Meryem Gemicioğlu’nun "Meyro’nun Babası" adlı projesiyle 10. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali’nde yapım destek kategorisi finalisti olmasından dolayı bölüm hocaları olarak büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyerek, "Bölümümüz öğrencilerinin ulusal düzeyde başarılar elde etmesi, akademik emeğin ve sanatsal üretimin bir göstergesidir. Öğrencimiz Meryem Gemicioğlu’nun ‘Meyro’nun Babası’ projesiyle Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali’nde finale kalması bizleri son derece gururlandırmıştır.

Bu başarı, hem öğrencimizin özverili çalışmasının hem de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin sinema eğitimine verdiği önemin somut bir yansımasıdır. Meryem Gemicioğlu’nu bu anlamlı başarısından dolayı içtenlikle tebrik ediyor, sanatsal yolculuğunda daha nice ödüllerle anılmasını diliyorum" dedi.

Meryem Gemicioğlu ise ‘Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali’nin köklü bir festival olduğunu belirterek, "500'e yakın proje arasından seçilerek bu noktaya gelmek, sinema yolculuğumda kararlı ve emin adımlarla ilerleme adına benim için çok önemli bir gelişmedir. Finalde, bu serüvende edindiğim tüm birikimi jüri karşısına taşıyacağım için çok heyecanlıyım" diye konuştu.