Kent merkezinin en işlek caddelerinde sabahın erken saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu, gün boyunca devam ediyor. Hem sürücüler hem de yayalar, bitmek bilmeyen trafik sorunundan bıkmış durumda.

ALTERNATİF YOL EKSİKLİĞİ TRAFİĞİ KİLİTLİYOR

Van’da şehir merkezinin yalnızca birkaç caddeye sıkışmış olması ve alternatif yolların yetersizliği, trafik sorununu her geçen gün büyütüyor.

Vatandaşlar işe gitmekte, akşam saatlerinde ise evlerine dönmekte büyük zorluk çekiyor. 10-20 dakikalık mesafeler için kimi zaman yarım saat, hatta bir saatten fazla trafikte beklemek zorunda kalınıyor.

ALTYAPI VE OTOPARK SORUNLARI TRAFİĞİ BESLİYOR

Kentte çevre yolunun yıllardır tamamlanamaması, ana caddelerde devam eden yenileme çalışmaları, altyapı eksiklikleri, otopark yetersizliği ve sürücülerin bilinçsizce çift sıra park yapması gibi nedenler trafik yükünü artırıyor. Ara sokakların da otopark olarak kullanılması, şehir içi ulaşımı içinden çıkılmaz bir hale getiriyor.

YAĞMURLA BİRLİKTE TRAFİK KAOSA DÖNDÜ

Son günlerde etkili olan yağış, Van’daki mevcut trafik sorununu daha da derinleştirdi. Özellikle dün gün boyunca aralıksız devam eden yağmur, kentin kronikleşmiş altyapı problemleriyle birlikte trafik çilesini de yeniden gündeme getirdi.

Yollar göle dönerken, karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Akşam mesai çıkışında ise kent merkezinde trafik adeta durma noktasına geldi.

KRİTİK NOKTALARDA TRAFİK FELÇ OLDU

Ferit Melen Caddesi ile Milli Egemenlik Caddesi’nin kesiştiği İkizler Kavşağı, Beşyol mevkii, Cumhuriyet, İskele, Maraş, İki Nisan ve İpekyolu caddesi başta olmak üzere birçok bölgede trafik akışı adeta kilitlendi.

İpekyolu üzerindeki tüm kavşaklarda da durum farklı değildi. Özellikle beton mikserleri, tırlar gibi ağır tonajlı araçların bu güzergahları kullanması, yoğunluğu daha da artırdı.

Bölge Hastanesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi güzergahını kullanmak isteyen vatandaşlar, Eski Kedi Kavşağı, Eski Emniyet Kavşağı, Karayolları ve Beşyol,İskele Caddesi gibi noktalarda ciddi sıkıntılar yaşadı. Özellikle İpekyolu caddesi üzerinde alt geçitlerin eksikliği ve transit geçişlerin olmaması yaşanan sorunu gözler önüne serdi.

“SESİMİZ DUYULSUN”

Sosyal medyada ve yerel basında sık sık dile getirilen trafik sorununa halen kalıcı bir çözüm bulunamaması vatandaşları düşündürüyor.

Kent sakinleri, yetkililere seslenerek Van’ın sürekli göç aldığını, araç sayısının hızla arttığını ve şehrin büyüdüğünü vurguluyor.

Vatandaşlar, bu büyümeyle beraber yeni ulaşım projelerinin hayata geçirilmesini ve Van’ın bu tür sorunlardan artık kurtulmasını istiyor.