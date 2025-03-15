Edremit İlçesi Uygulama Otelinde düzenlenen iftar programı kuran tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Ramazan-ı Şerif'in ortasına ulaşmış durumdayız. Rabb'im Kadir gecesine ve bayrama da ulaşmayı nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Ramazan birlik ayı, beraberlik ayı, yardımlaşma ayı, düşkünleri gözetme ayı ve bu ayı inşallah en iyi şekilde değerlendirenlerden oluruz. AK Parti'nin vefa iftarındayız. Kuruluştan itibaren emeği geçen kardeşlerimiz var, abilerimiz var. İftar sofrasında sizleri misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

“VAN’A SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini ifade eden Bakan Tunç, “Doğu Anadolu'nun en önemli şehirlerinden, en büyük şehirlerinden, Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip şehirlerinden, Van Denizi'yle, Akdamarıyla, tarihi dokusuyla medeniyetlere ev sahipliği yapmış Van'ımız bizim gözbebeğimiz. Van için ne yapsak azdır. 23 yıldan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm ülke genelinde olduğu gibi Van ilimizde, ilçelerimizde de çok önemli eserlere imza attık ve atmaya da devam edeceğiz. Van'ımıza sahip çıkmaya, birlik beraberliğimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz inşallah.” ifadelerine yer verdi.

“DARBECİ VE VESAYETÇİ ANLAYIŞ İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK”

Ülke için büyük bir mücadele verdiklerini söyleyen Bakan Tunç, “23 yıldan bu yana ülkemizin fiziki kalkınmasını sağlarken şehirlerimizin altyapısını, üst yapısını, yollarını, okullarını, sağlık merkezlerini, hastanelerini, üniversitelerini yaparken, ülkemizi kalkındırmak için büyük bir mücadele verdik. Bu ülkede vesayetçi darbeci anlayışın tasfiyesini hazmedemeyenler oldu ve geçtiğimiz 22-23 yıl içerisinde o darbeci vesayetçi anlayışın direnişi ile karşı karşıya kaldık. O direnişi kıra kıra bu günlere geldik. Partimize kapatma davaları açıldı. Sokak hareketleri yapıldı, gezi olayları çıkarıldı. Mit krizinden 17-25 FETÖ darbe kalkışması, 15 Temmuz hain darbe kalkışması, terörün azdırılması tüm bunlarla karşı karşıya kaldık. Bu ülkenin huzurunu, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenler oldu. Emperyalistler hiç boş durmadı.” sözlerine yer verdi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYENİN ŞAFAĞINDAYIZ”

40 yıldır terörle mücadele verdiklerini belirten Bakan Tunç, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak, milletimizin huzurunu bozmak için bir fitne ateşi yakıldı ve 40 yıldan bu yana terörle mücadele ettik, ediyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada inşallah terörsüz bir Türkiye'ye adım attığımız günlerdeyiz ve bunun şafağındayız inşallah. 40 yıldan bu yana büyük kayıplarımız oldu. Binlerce şehit verdik, insanlarımızı kaybettik. Manevi kayıplarımızın yanı sıra maddi kayıplarımız oldu. Ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önünde en büyük engel terördü. Trilyonlarca kayıp yaşadık. Terörle mücadele uğruna harcadığımız enerjiyi eğer biz ülkenin kalkınmasına, enerji yatırımlarına, savunma sanayine, milletimizin refahına daha çok harcayabilseydik bugün çok daha müreffeh bir konumda olurduk. Ama maalesef bu fitneyi milletimizin içine koydular ve bugünlere geldik.” dedi.

“HUZUR İÇİN, BİRLİK İÇİN, BERABERLİK İÇİN HERKESİN YÜKSEK BİR HEYECANI VAR”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sözlerini şöyle sürdürdü; “Silahların olmadığı, çatışmaların olmadığı, askerlerimizin, polisimizin, güvenlik güçlerimizin şehit edilmediği, insanlarımızın ölmediği, birlik ve beraberlik içerisinde hiçbir ayrım yapmadan Türküyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkezi'yle birlik ve bütünlüğümüzü daha da kuvvetlendirerek inşallah Türkiye yüzyılına başlamak istiyoruz. Çok ümitli çok umutluyuz. Huzur için, birlik için, beraberlik için herkesin yüksek bir heyecanı var. Bu heyecanı Van'da yerinde görmekten, bölgede görmekten duyduğum memnuniyeti tekrar tekrar belirtmek istiyorum. İnşallah bu ümitler kırılmaz ve ülkemiz bir geleceğe adım atar. Güçlü insan kaynağımız var, genç nüfusumuz var ve Türkiye dünyanın süper gücü olur. Yeter ki o fitne ateşlerini söndürelim. Aradan terörü çıkaralım. Etnik kökeni ne olursa olsun kardeşçe, milletçe Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çatısı altında hep beraber birlik beraberliğimizi güçlendirerek yolumuza devam edelim inşallah.”

İL BAŞKANI ARVAS: TEŞKİLATLARIMIZLA BERABER YOĞUN ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ

Programda konuşan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ise, “Barışın, kardeşliğin, huzurun inşaasına vesile olan ve birliği, bereketi, büyüten bu mübarek ayda soframızı şereflendirmenizin mutluluğu ve sizlerle birlikte iftarımızı açmanın sevinci içerisindeyiz. 25 Ocak 2025 tarihinde yapılan olağan il kongremizde görevi devraldığımızdan bu yana teşkilatımızın motivasyonunu arttırmak ve yeni stratejiler geliştirmek adına tüm teşkilatlarımızla beraber yoğun çalışma içerisindeyiz. Türkiye yüzyılında Van’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak düsturu ve şiarıyla önümüzdeki süre zarfında partimizi Van’da büyüterek şahlandırmak ve şehrimizi 2002 ruhuna tekrar kavuşturmak adına çalışacağız. Davetimize katılan herkese teşekkür eder, tekrardan Ramazan’ınızı tebrik ederim” dedi.