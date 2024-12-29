Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü'nün yeni transferi kaleci Abdulsamed Damlu, Antalya'daki devre arası kampa katılarak çalışmalara başladı.

İkinci devrede Van Spor'un kalesini koruyacak olan Damlu, özel kaleci antrenörü eşliğinde çalışmalara başladı.

Van Spor'un hak ettiği 1. Lig özlemini bitirmek için transfer olduğunu belirten Damlu, sezon sonunda tüm kente şampiyonluk yaşatacaklarını belirtti.

KALECİLER BELLİ OLDU

Abdulsamed Damlu transferinin ardından Van Spor'un 2. kalecisi Kurtuluş Yurt oldu. Takımın 3. kalecisi ise alt yapıdan yetişen Sedat Ablak olarak belirlendi.

Van Spor, kaleci Cantuğ Temel ile de yollarını ayırdı.