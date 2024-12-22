Van Uluslararası Kilisesi tarafından Van'da yaşayan Hıristiyanlar için Noel programı düzenlendi. Düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, Edremit, Tuşba, ve İpekyolu Belediye Eşbaşkanları, meclis üyeleri katıldı.

Van Uluslararası Kilisesi Pastörü Muharrem Kavak tarafından yönetilen Noel ayininde ilahiler ve İncil’den bölümler okundu. Ayin’in ardından törene geçildi.

Törende konuşan Eşbaşkan Neslihan Şedal, "Sevgiyi umudu yansıtan bu güzel günde sizlerle bir arada olmak bizleri çok mutlu etti. Herkesin Noellini kutluyorum. Yeni yılın da herkese sağlık mutluluk barış getirmesini diliyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Eşbaşkan Abdullah Zeydan ise, "Van her zaman çok kültürlü bir yer olmuştur. Bugün de burada bir çok kimlikten kültürden insan var. Bizleri bugün burada bir araya getiren şey de hoşgörü ve anlayıştır. Bizler farklılıkların zenginlik olduğunu biliyoruz ve tüm yurttaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından kilise korosundan oluşan grup konser verdi.