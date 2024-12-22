AK Parti'de 'değişim' süreci devam ediyor..

Partide kongre heyecanı yaşanırken, özellikle İstanbul'da il ve ilçe başkanlarının kim olacağı da merak ediliyordu..

Son seçimlerdeki İstanbul'da büyük kayıplardan sonra il ve ilçeleri toplayacak adaylar üstünde durulurken öne çıkan isim Abdullah Özdemir oldu.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA ÖZDEMİR DÖNEMİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yeniden aday olmayacağını duyurmasının ardından en genç belediye başkanlarından biri olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in başkanlık koltuğuna geçiyor..

Kabaktepe, şu ifadeleri kullandı:

AK Parti’miz, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya; Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek kadroları kurmaya bu kongre sürecinde de devam ediyor. 8 Şubat’ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanımızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Durmak yok, yola devam…