Van'ın hava ulaşımı için kritik öneme sahip Ferit Melen Havalimanı pistinde yürütülen çalışmalar 3 vardiya şeklinde devam ediyor. Doğu Kandaş Mühendislik firması tarafından yürütülen söküm işlemlerinin ardından asfalt serimi yürütülürken, ışıklandırma çalışmaları için de tesisat yenilemesi yapılıyor. Havalimanının en kısa sürede yeniden daha güvenli ve konforlu bir şekilde hizmet vermesi için ekipler faaliyetlerini sürdürüyor.

"3 vardiya şeklinde çalışıyoruz"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Eski Başkanı ve firma yetkilisi Zahir Kandaşoğlu, "Hem bölgemiz adına, hem ilimiz adına büyük bir önem arz eden Van Ferit Melen Havalimanı'nın onarım ve tadilat işini yapmaktayız. Bu işe mayıs ayında başladık. Gece gündüz çalışma ile ikinci bir pist yaptık. Uçakların daha rahat edebilmesi için, park alanları daha geniş olabilmesi için, bekleme alanları, taksi durakları daha fazla sıkıntı oluşturmaması için 2. pistimizi 2 kilometreyi bitirdik ve hizmete aldık. Şimdi tabii ki ana piste geldik. Ana pistti Devlet Hava Meydanlarının belirlediği gibi kapatmak zorunda kaldılar. Onun için Van'da uçaklar şu anda gidip gelemiyor. Uçaklar gidip gelemediği için de halk arasında çok ciddi bir şekilde bir gündem var. Ciddi bir şekilde sorun sıkıntı var. Biz de bu sorun ve sıkıntıları bildiğimiz için biz de 3 vardiya şeklinde çalışıyoruz" dedi.

"Kaliteden taviz vermeyen bir firmayız"

Bugüne kadar yaptıkları bütün işleri kaliteli ve zamanından çok önce teslim ettiklerini söyleyen Kandaşoğlu, "Bizim bir duruşumuz var, bir sözümüz var, bir kararımız var. Bizim gücümüz yetmediği işe girmeyiz. Yapamayacağımız işlere de giremeyiz. Türkiye genelinde işini zamanda bitiren, sorun oluşturmayan, kaliteden taviz vermeyen bir firmayız. Bugün de Yüce Rabbim'in izni ve kuvvetiyle Devlet Hava Meydanlarının belirlediği sürenin çok çok öncesinde bitirmeye gayret ediyoruz. Çok ciddi bir gayretimiz var.

Gördüğünüz gibi çok büyük bir sahaya büyük bir makine parkı getirdik. Şu anda 30 tane kamyonumuz nakliye yapıyor. Asfalt malzemesi taşıyor. Bir grubumuz PMT taşıyor. Bir grubumuz aşıma taşıyor. Bir grubumuz kaya dolgu taşıyor. Tüm makine parkımızı buraya topladık. Bir an önce havaalanı işi bitsin, uçaklar Van'a gelip gidebilsin diye çalışıyoruz. Planımızın, hedeflerimizin çok önünde gidiyoruz" diye konuştu.

Pist asfaltlama işini çok çok erken bitireceklerine de değinen Kandaşoğlu, "Büyük bir makine parkı topladığımız asfalt işini çok çok erkenden bitireceğiz inşallah. Ancak bunun yanında havaalanının açılması için tümü ile bitmesi lazım. Tümü ile bitmesi için, uçaklara izin verebilmesi için kesinlikle bizim hiçbir yetkimiz yok. Bu yetki Devlet Hava Meydanlarına aittir" dedi

Havalimanı için Çin'den kablo getiriliyor

Ferit Melen Havalimanında 7'den 70'e pistin tüm altyapısının değiştirildiğini söyleyen Kandaşoğlu, şöyle devam etti:

"Bizim şu anda en büyük işimiz enerji hattıdır. 300 bin metre yalnız kablo döşeniyor. Bu kablo da Türkiye'de üretilen bir kablo değil. Çin'den gelen bir kablodur. Çin'den geliyor. Burada kullandığımız tüm malzemeler Türkiye genelinde iki tane firma getirebiliyor. O iki firmanın dışında bu malzemeleri hiçbir firma getiremiyor. Biz bu iki firmaya mahkumuz. Firma ne derse onu yapıyoruz. Kablo falan gün gelecek, bizim bir itirazımız olmuyor.

Malzeme falan gün gelecek itirazımız olmuyor. Burada gördüğünüz gibi yalnız asfalt işi yok. Keşke yalnız asfalt işi olsaydı. Buradaki bu ana pistin tüm altyapısı değişiyor. Özellikle yeni döktüğümüz asfaltın daha değişik bir özelliği var. Bu asfalt normal bir asfalt değil. Belirli bir dereceye gelmeden o asfaltı çıkarıp getiremezsin. 850 mil ısınması lazım. 850 mile gelmeden biz getiremiyoruz. Uçakların pist dışına çıkması ihtimaline karşılık da tedbir alıyoruz. İnce malzeme ve kum malzemelerini kenarlara yerleştirdik. Allah göstermesin bir uçak pisten çıktığı zaman o malzemenin içine rahatlıkla batabilsin, başka bir yere gitmesin. Çok özellikleri var, çok iş var. Altyapısı tümüyle değişiyor. Zemin değişiyor. Tümüne kaya dolgu yaptık."

"Burada çok hassas bir iş var"

Havalimanı etrafında güvenlik duvarıyla birlikte ikinci pist ile ana pistin bağlantısını da yaptıklarını ifade eden Zahir Kandaşoğlu, "İkinci pist havaalanının uçak yükünü alacak. Peş peşe uçaklar gelecek. Bu pist o yükü kaldıracak. Uçaklar taksi durağında bekleyecek. Uçakların kalkış ve inişine engel olamayacak. Burada çok hassas bir iş var. 4 kilometre hat kazılmış ve 300 bin metre boru döşenmiş. Bu boruların içerisinde de kablo geçecek. Bu gördüğünüz bütün kapaklar kontrol kapaklarıdır. Burada bilindiği gibi yalnız asfalt işi yok. Burada uçakların tüm güvenliğini sağlayacak, güvenli bir şekilde inip kalkış yapabilecek tüm altyapısı yenilendi. Bir kere enerji hattının tümü değişti. Gördüğünüz gibi pistin sağına soluna kanal kazıldı, beton döküldü. Betonun arasında borular döşendi. Hassas bir yerdir burası. Allah göstermesin uçak geldi, iniş yaptı ve lambalar yanmadı. Lambalar yanlış bir sinyal verdi. Bunlar çok özel işlerdir" diye konuştu.

"Van gerçekten bir merkezdir"

Aldıkları işleri çok büyük bir başarıyla hızlı bir şekilde yaptıklarını dile getiren Zahir Kandaşoğlu, "Benim resmi sürem 2026'nın Haziran ayına kadardır. Benim hemen bitirme mecburiyetim yok. Bu iş halkımızı ilgilendiği için, bölgemizi ilgilendirdiği için biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Van gerçekten bir merkezdir. El ele vermişiz, bu işi Allah'ın izni ve kuvvetiyle en kısa sürede bitireceğiz. Yoksa bizim resmi süremiz çok uzundur. Memleketi ilgilendiren işler hep bize geliyor. Depremde Van Emniyet Müdürlüğünün binası yıkıldı. Van Emniyet Müdürlüğünün bütün şubeleri şehre dağıldı. Biz 2,5 yılda bitecek Van Emniyet Müdürlüğü binasını bir yılın içerisinde bitirdik. Bölge Hastanesi Kavşağı'nı da biz 45 günde bitirdik. İlimizin hassas işleri olduğu zaman, ilimizin ekonomisini, turizmini, hareketliliğini, sağlığını ilgilendiren konularda hiçbir kar gözetmeden çalışıyoruz" şeklinde konuştu.