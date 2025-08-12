Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Uzaktan Eğitim Merkezi (YÜZEM), toplumda ihtiyaç duyulan alanlar için nitelikli eğitimler düzenliyor.

YÜZEM’in iş güvenliği ve aile danışmanlığı gibi klasik eğitimleri devam ettirmesine rağmen asıl hedefinin, toplumun ihtiyaçlarına doğrudan yanıt veren ve daha nitelikli eğitimler sağlamak olduğunu belirten Doç. Dr. Ali Kılıçer, vatandaşların daha çok ihtiyaç odaklı eğitimler beklediğini göz önünde bulundurarak bu yönde çalışmalar sürdürdüklerini vurguladı.

YÜZEM’in vatandaşların beklentilerine uygun, fark yaratan ve ihtiyaç odaklı programlar geliştirmeye devam edeceğini ifade eden Kılıçer, eğitimlere talebin de oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Kılıçer, “Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (YÜZEM), klasik eğitim programlarını sürdürüyor; ancak kâr amacı gütmeyen bir üniversite kuruluşu olarak, vatandaşların beklentilerine odaklanmayı tercih ediyoruz. İş güvenliği, aile danışmanlığı gibi klasik eğitimler devam etse de, YÜZEM’in asıl amacı daha nitelikli, toplumun ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden ve fark yaratan eğitimler sunmaktır. Vatandaşlar İngilizce veya YDS gibi kursları başka platformlardan alabilir, ancak üniversiteden daha özel ve ihtiyaç odaklı eğitimler bekleniyor, biz de buna göre hareket ediyoruz.” dedi.

“GENÇLERE İHTİYAÇ DUYULAN ALANLARDA İŞ KAPISI AÇILIYOR”

YÜZEM’in firmalar ve İŞKUR ile iş birliği yaparak, farklı sektörlerdeki kalifiye ve tecrübeli eleman ihtiyacını karşılamak için gençlere yönelik eğitimler düzenlediği söyleyen Kılıçer, konu hakkında şunları söyledi:

“Son dönemde popüler hale gelen manevi danışmanlık eğitimi, YÜZEM’in yenilikçi programlarından bir diğeri. Cezaevleri, yurtlar ve sevgi evleri gibi yerlerde manevi danışmanlık yapabilecek kişilere duyulan ihtiyaç doğrultusunda bu eğitim başlatıldı. Bu eğitimin geleceğinin parlak olduğunu ve mezunlarının farklı alanlarda istihdam edilebileceğini düşünüyorum. Şu anda bu programa da yoğun bir talep var. Aynı zamanda, farklı sektörlerde ihtiyaç duyulan nitelikli ya da tecrübeli çalışanlara da ihtiyaç var. Bizler, bu alanlarda da firmalarla ve İŞKUR ile yaptığımız çalışmalar neticesinde gençlere eğitimler veriyoruz, böylelikle gençlere de ihtiyaç duyulan alanlarda iş kapısı açılmış oluyor.”