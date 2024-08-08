Paris 2024'te Spor Tırmanış Heyecanı! Hangi Yarışlar Kaçırılmamalı?

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda spor tırmanış, bu hafta sahneye çıkıyor! Kadınlar ve erkekler arasında gerçekleşecek kıyasıya mücadeleler, izleyicilere nefes kesen anlar yaşatacak. Olimpiyatların en heyecan verici kategorilerinden biri olan spor tırmanış, hem hız hem de dayanıklılık gerektiren zorlu yarışlarla dolu.

Kadınlar ve Erkeklerde Spor Tırmanış Programı

İşte tırmanış severlerin kaçırmaması gereken yarışlar:

Pazartesi, 5 Ağustos:

10:00 – Erkekler Boulder & Lead yarı finali

13:00 – Kadınlar Hız (Speed) elemeleri ve eleme turları

Salı, 6 Ağustos:

10:00 – Kadınlar Boulder & Lead yarı finali

13:00 – Erkekler Hız (Speed) elemeleri ve eleme turları

Çarşamba, 7 Ağustos:

10:00 – Erkekler Boulder & Lead yarı finali

12:35 – Kadınlar Hız (Speed) çeyrek, yarı ve finaller

Perşembe, 8 Ağustos:

10:00 – Kadınlar Boulder & Lead yarı finali

12:35 – Erkekler Hız (Speed) çeyrek, yarı ve finaller

Cuma, 9 Ağustos:

10:15 – Erkekler Boulder & Lead finali

Cumartesi, 10 Ağustos:

10:15 – Kadınlar Boulder & Lead finali

Spor tırmanış, bu Olimpiyatlar'da yeni zirvelere tırmanıyor! Heyecanı yakalamak için takipte kalın!