Paris 2024'te Spor Tırmanış Heyecanı! Hangi Yarışlar Kaçırılmamalı?
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda spor tırmanış, bu hafta sahneye çıkıyor! Kadınlar ve erkekler arasında gerçekleşecek kıyasıya mücadeleler, izleyicilere nefes kesen anlar yaşatacak. Olimpiyatların en heyecan verici kategorilerinden biri olan spor tırmanış, hem hız hem de dayanıklılık gerektiren zorlu yarışlarla dolu.
Kadınlar ve Erkeklerde Spor Tırmanış Programı
İşte tırmanış severlerin kaçırmaması gereken yarışlar:
Pazartesi, 5 Ağustos:
- 10:00 – Erkekler Boulder & Lead yarı finali
- 13:00 – Kadınlar Hız (Speed) elemeleri ve eleme turları
Salı, 6 Ağustos:
- 10:00 – Kadınlar Boulder & Lead yarı finali
- 13:00 – Erkekler Hız (Speed) elemeleri ve eleme turları
Çarşamba, 7 Ağustos:
- 10:00 – Erkekler Boulder & Lead yarı finali
- 12:35 – Kadınlar Hız (Speed) çeyrek, yarı ve finaller
Perşembe, 8 Ağustos:
- 10:00 – Kadınlar Boulder & Lead yarı finali
- 12:35 – Erkekler Hız (Speed) çeyrek, yarı ve finaller
Cuma, 9 Ağustos:
- 10:15 – Erkekler Boulder & Lead finali
Cumartesi, 10 Ağustos:
- 10:15 – Kadınlar Boulder & Lead finali
Spor tırmanış, bu Olimpiyatlar'da yeni zirvelere tırmanıyor! Heyecanı yakalamak için takipte kalın!