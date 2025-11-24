Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak "İki haftadır kazanıyorduk. Bu maçta da yaptığımız plan oyunun son bölümüne kadar tuttu. Oyunu çok iyi kontrol ettik. Kazanabileceğimiz maçta iki puan kaybettik, üzgünüm. 90 dakikada vermediğimiz pozisyonları son uzatma dakikalarında verdik. Vanspor, panikle duygusal hücum yaptı. Plansız bir hücumdu, savunabilirdik ama savunamadık." ifadelerini kullandı.