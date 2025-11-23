Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB tarafından düzenlenen ‘11’inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı’ yarın başlıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 24-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kurultay, yalnızca bilimsel bir toplantı olmanın ötesinde sağlık endüstrisinin kalbinin attığı stratejik bir ekosistem buluşması niteliği taşıyor. Dünya çapında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan Nobel ödüllü Aziz Sancar başta olmak üzere yurt dışından 40 Türk bilim insanı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, 20’ye yakın ülkenin sağlık bakanları ve üst düzey yöneticileri ile akademi, kamu ve sektör temsilcilerinden oluşan yaklaşık 3 bin davetli, 3 gün boyunca Ankara’da bir araya gelecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kurultaya ilişkin yaptığı paylaşımda “Üç gün boyunca ‘Üreten Sağlık’ vizyonumuza hizmet edecek kapsamlı etkinliklere ev sahipliği yapacak bu kıymetli Kurultay'ın şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

GELECEĞİN SAĞLIK VİZYONU 11. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI’NDA ŞEKİLLENECEK

Kurultayın ilk günü olan 24 Kasım Pazartesi günü TÜSEB bünyesindeki 9 enstitünün öncülüğünde 38 bilimsel toplantı yapılacak. Aşı, biyoteknoloji, kanser, sağlık politikaları, halk sağlığı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, sağlıkta yapay zekâ uygulamaları, kalite, akreditasyon, teknoloji transfer ofisleri ve sağlık endüstrileri gibi alanlarda yapılacak toplantıların çıktıları, Türkiye’nin sağlık vizyonunu şekillendirecek raporlara dönüştürülecek.

ÜRETEN SAĞLIK İŞ FORUMU İLK KEZ KAPILARINI AÇIYOR

Kurultay kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek Üreten Sağlık İş Forumu, ilaç, aşı ve tıbbi cihaz sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları bir araya getirecek. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen stratejik sağlık ürünlerinin tanıtılacağı forumda akademi, sanayi ve kamu iş birliğiyle ‘Fikirden Ürüne’ giden yol tartışılacak; yatırım fırsatları ile ticarileşme stratejileri değerlendirilecek.

2026 TÜSEB’ PROJE ÇAĞRILARI İLK KEZ AÇIKLANACAK

Kurultay boyunca mRNA teknolojileri, aşı üretimi, hücre ve gen tedavileri, sağlıkta yapay zekâ uygulamaları, akıllı karar destek sistemleri, büyük veri yönetimi, CAR-T hücre tedavileri, kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımları, obezite ve diyabetle mücadele stratejileri, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın kanıta dayalı tıp ile entegrasyonu, tıbbi cihaz ve ilaçta yerlileşme vizyonu ile ruhsatlandırma ve klinik araştırmalara yönelik politikalar gibi pek çok kritik başlık ele alınacak. Ayrıca araştırmacılara yol haritası sunacak olan TÜSEB 2026 proje çağrıları kurultayda ilk kez duyurulacak. Kurultay kapsamında TÜSKA tarafından iki gün sürecek akreditasyon bilgilendirme eğitimi gerçekleştirilecek.

2025 TÜSEB AZİZ SANCAR BİLİM, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULACAK

Kurultayın üçüncü günü olan 26 Kasım Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2025 TÜSEB Ödül Töreni, Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Törende TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile birlikte bu yıl ilk kez takdim edilecek olan Ordinaryüs Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil Özel Ödülü, TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü ve TÜSEB İnovatif Sağlık Ekibi Ödülü sahiplerini bulacak.