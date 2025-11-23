Trendyol 1. Lig 14. hafta maçında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Çekişmeli geçen karşılaşmada İmaj Altyapı Van Spor FK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşması 1-1 sona erdi.
İlk devreye her iki takımda kontrollü başladı.
Etkili ataklar geliştiren Van ekibi istediği golü bulamadı.
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçın 28. dakikasında Van Sporlu futbolcunun yaptığı bireysel hatayı affetmeyerek Junior Fernandes ile golü buldu.
Beraberliği bulmak için etkili pozisyonlar bulan kırmızı siyahlılar golü bulamadı.
Karşılaşmanın son dakikalarında başka gol olmayınca ilk yarı 1-0 bitti.
İkinci devreye temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK etkili başladı.
Üst üste bulduğu ataklarla rakip kalesini yoklayan Van ekibi pozisyonları iyi değerlendiremedi.
Karşılaşmanın geriye kalan süresinde kırmızı siyahlı Van ekibi rakip kalesini yoklamasında rağmen istediğini elde edemedi.
Kırmızı siyahlı ekip son dakikada istediği golü buldu.
90. Dakikada etkili gelen Van ekibi Ivan Cedric ile beraberliği yakaladı.
7 Dakika uzatılan karşılaşmanın son dakikalarında başka gol olmayınca İmaj Altyapı Van Spor FK ile Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.