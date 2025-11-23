Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

İmaj Altyapı Van Spor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Sarıyer deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından bu maça çok iyi hazırlandıklarını belirterek, futbolcularının ortaya koyduğu mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KUTLU, "HEPSİNİN ALNINDAN TEK TEK ÖPÜYORUM"

Kutlu, açıklamasında, “Geçen hafta Sarıyer deplasmanında kötü bir hafta geçirmiştik. Bu maça çok iyi hazırlandık. İlk yarıyı 1-0 geride kapattık ama rakibimizin kalemize attığı bir şut bile yoktu. Bir bireysel hatayla gol yedik. Buna rağmen oyuncularım oyunu bırakmadı, reaksiyon gösterdi. İkinci yarı çok önemli bir futbol ortaya koydular. Hepsinin alnından tek tek öpüyorum.” dedi.

"BU TEMPOYU KOYACAK TAKIM YOK"

Karşılaşmada direğe takılan topları ve çizgiden çıkarılan pozisyonları hatırlatarak takımının üstün bir oyun sergilediğini vurgulayan Kutlu, “Bu ligde bir takımı 45 dakikada bu kadar zor durumda bırakacak başka bir takım yok. Bu tempoyu koyacak takım da yok. Bugün 3 puandan daha önemli şeyler kazandı Vanspor ve Van şehri." ifadelerini kullandı.

"HAKEME RAĞMEN OYNADIK, İSTEYEN PES ETMEYEN BİR TAKIM VARDI"

Hakem kararlarına da tepki gösteren Kutlu, "Hakeme rağmen güzel bir oyun ortaya koyduk. Oyuncularım pes etmedi, istediler. Vanspor bugün çok önemli bir karakter ortaya koydu. Maç içinde 2-1 öne geçiyoruz ‘Hakan istifa’, 1-0 öndeyiz 1-1 oluyor ‘Hakan istifa’. Bizden daha iyi yapacak biri varsa buyursun yapsın. Başkanımız gelip ‘Hocam yolları ayıralım’ derse, hiçbir talebim olmadan bugün görevi bırakırım.” sözlerine yer verdi.

"VANSPOR BİZDEN SONRA DA YAŞAYACAK, DEVAM EDECEK"

Takımın içinde yaşanan bazı sorunlara da üstü kapalı değinen tecrübeli teknik adam, bu sıkıntıları kamuoyuna yansıtmadığını belirterek. "Yaşadığımız birçok olumsuzluk var ama Vanspor’un ve Van şehrinin kötü lanse edilmesini istemediğim için bunları dile getirmiyorum. Vanspor bizden sonra da yaşayacak, devam edecek.” dedi.