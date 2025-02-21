VATSO Derneği Başkanı Zahir Kandaşoğlu, ekibiyle birlikte Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'ne giderek Van Spor FK'ye destek verdi. Son olarak Elazığ'da düzenlenen saldırının akabinde tesisleri ziyaret ederek Van Spor FK'nin teknik ekibi, yöneticileri ve futbolcuları ile bir araya gelen Kandaşoğlu birlik ve beraberlik mesajı verdi. Her zaman Van'a ve Van Spor'a hizmet vermekten büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Kandaşoğlu, maddi ve manevi olarak takımın yanında olduğunu belirtti.

GENÇER'DEN TEŞEKKÜR

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 2. Başkanı Veysi Gençer, tesis ziyaretlerinden dolayı VATSO Derneği Başkanı Zahir Kandaşoğlu ve ekibine teşekkür etti. Geçmişten bugüne kadar Kandaşoğlu'nun Van Spor FK için büyük destekler ve emekler verdiğini belirten Başkan Gençer, "Kandaşoğlu bu ilin değeridir ve bir markasıdır. Van Spor'un hayranı, Van sevdalısıdır. Tek derdi bu kentin ve bu kentin takımının hak ettiği yere gelmesidir. Ekibiyle birlikte tesislerimizi ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcular ile bir araya geldi. Geçmiş olsun dileklerini ve başarı temennilerini iletti. Ziyaretinden dolayı son derece mutlu olduğumuzu ifade eder, verdiği desteklerden dolayı kıymetli iş insanımız Zahir Kandaşoğlu'na teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.