Van’daki okulda meydana gelen saldırı sonrasında iki öğretmen hastaneye kaldırılmış ve olayı gerçekleştiren kişinin yakalandığı ifade edilmişti. Olay hem öğrenciler hem de veliler arasında endişe yaratırken, veliler okullar için kalıcı güvenlik tedbirleri istiyor.

“TEK İSTEĞİMİZ HER OKULDA GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLSUN”

Wanhaber’e konuşan yaralı öğretmenin kardeşi, “En basit bir mağazada bile güvenlik görevlisi var ama burada maalesef yok. Abim ve diğer yaralanan hocamız herkes tarafından sevilen insanlardı. Suçsuz yere, çok saçma bir şekilde bıçaklandılar. Abimin hastanedeki tedavisi görüyor. Bu olay çocukların gözü önünde yaşandı. Bizleri en çok üzen durum da bu oldu. Bizim tek isteğimiz her okulda güvenlik görevlisi ve X-ray cihazı bulundurulmasıdır. Çocuklarımızı ve hocalarımızı koruyalım.” dedi.

ÖĞRENCİ VELİSİ “BAZI OKULLARDA GÜVENLİK VAR AMA BURADA YOK”

Olay sırasında torunlarının da okulda bulunduğunu söyleyen bir veli ise büyük bir endişe içinde olduklarını belirterek, “Adam elini kolunu sallaya sallaya geliyor, kapıyı açıp ardından hocayı bıçaklıyor. Benim torunlarımın yanında! Çocuklar korkudan ‘okula gitmiyorum’ diyor. Böyle bir şey olur mu? Buraya en az iki güvenlik görevlisi şart. Gelen gideni kontrol etmeleri lazım. Bazı okullarda güvenlik var ama burada yok. Milli Eğitim buna acilen çözüm bulmalı.” ifadelerini kullandı.

Veliler ve yakınları, olayın ardından yetkililere çağrıda bulunarak okul önlerinde güvenliğin artırılmasını, öğrencilerin ve öğretmenlerin can güvenliği için kalıcı önlemler alınmasını istedi.