Ligin İlk Haftası ve Vanspor'un Müthiş Başlangıcı

Ancak bu galibiyet, takımın yalnızca başlangıcı; zira Vanspor'u şimdi zorlu bir iki haftalık program bekliyor.

İki Deplasmanla Yoğun Bir Program Başlıyor

Vanspor, önümüzdeki iki hafta boyunca yoğun bir deplasman programına girecek. İlk olarak, Nazilli'ye karayolu ile ulaşacak olan Vanspor, burada bir idman gerçekleştirecek ve ardından 8 Eylül'de Nazillispor ile karşılaşacak. Maçın hemen ardından Ankara'ya geçerek 3 günlük bir kampa başlayacak.

Giresun İçin Kritik Hazırlık

Nazilli maçından sonra, Vanspor takımı, Ankara'daki kamp sürecini tamamladıktan sonra, Giresunspor ile yapılacak maç için yola çıkacak. 13 Eylül'de Giresun'a hareket edecek olan ekip, 14 Eylül'de tek bir idman yaparak maç gününü bekleyecek ve 15 Eylül'de Çotanak Stadyumu'nda zorlu bir sınav verecek.

Detaylı Program Açıklaması

Vanspor, iki haftalık yoğun programını ayrıntılı bir şekilde açıkladı. 6 Eylül Cuma günü saat 07:20'de Ankara aktarmalı İzmir'e hareket edecek olan ekip, burada karayolu ile Nazilli'ye geçecek ve maç gününe kadar tek bir idman yapacak. Maç sonrası, Ankara'ya geçerek 3 günlük bir kamp sürecine başlayacak ve ardından Giresun'a doğru yola çıkacak.

Kritik Maçlar Van TV'den Canlı Yayında

Vanspor'un Nazilli ve Giresunspor ile oynayacağı zorlu karşılaşmalar, Van TV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. 8 Eylül'deki Nazillispor maçı saat 16:30'da başlayacak ve bu heyecan verici karşılaşma, futbolseverlerin ekran başında olması gereken bir an olacak.