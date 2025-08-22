Geçtiğimiz günlerde transferi duyurulan genç oyuncu Faruk Can Genç, kendisini Van Sporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

Yerli ve yabancı birçok transferlerle ligde önemli adımlar atan kırmızı siyahlı ekip, teknik heyetin eksik olarak değerlendirdiği alanları yeni transferlerle tamamlamaya çalışıyor.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Van ekibi, son olarak defans oyuncusu Faruk Can Genç'i renklerine bağladı.

Bandırma Spor'da forma giyen futbolcuya imzayı attıran İmaj Altyapı Van Spor FK, "Yeni transferimiz Faruk Can Genç, kulüp tesislerimizde resmi sözleşmeye imza atarak çubuklu formamızı giydi. Futbolcumuza başarılarla dolu bir sezon diliyoruz!" denildi.