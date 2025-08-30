İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, yeni sezon formalarının ve diğer ürünlerinin satışa sunulduğu store mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Beşyol meydanında hizmet veren store, tüm Van Spor taraftarlarını bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan yeni sezon formalarının vitrinleri süslediği storede, atkıdan şapkaya, kupa bardağına kadar çeşitli ürünlere ulaşmak mümkün.

FİYATLAR BELLİ OLDU

Van Spor Storede yeni forma fiyatları da belli oldu. Tüm Van Spor taraftarlarının ulaşabilmesi için forma fiyatları uygun tutuldu. Yeni sezon formaları 650 TL’den satışa sunulurken, atkılar ise 150 TL’den alıcılarını bekliyor.

YENİ STORE ŞUBESİ AÇILACAK

Van Spor FK Başkanı Erol Temel, Van’da ikinci bir store şubesi açmak için yer baktıklarını söyledi. İstanbul’da da Van Spor Store açmayı planladıklarını kaydeden Temel, tüm Van Spor taraftarlarını takıma destek olmak adına forma almaya davet etti.