Vanspor yarın kendi sahasında ligden düşmesi haftalar öncesi kesinleşen Balıkesirspor ile karşılaşacak.

Kendi saha ve seyircisi önünde rakibine üstünlük aramak için sahaya çıkacak olan Vanspor’a Playoff karşılaşması avantajı için galibiyet yetmeyebilir.

Ligin bitmesine 1 hafta kala Trabzonspor, 71 puanla averaj farkıyla 4 sırada yer alıyor. Kocaelispor grubu şampiyon olarak tamamladı.

Ligi 2’ci sırada bitiren Bucaspor ise grup finalinde rakiplerini bekleyecek.3 ve 4’ncü sırada bitirenler ise kendi evinde ligi 5 ve 6.’cı sırada bitiren rakiplerle oynayacak. Dolayısı ile Vanspor’un bu hafta kendi evinde ligden düşen Balıkesirspor ile Trabzon 1461’in kendi sahasında oynayacağı Kırıklarelispor maçları önem kazanıyor.

Vanspor kendi evinde Balıkesirspor’u yener Trabzon1461 puan veya puanlar kaybetmesi halinde tek maç oynanacak olan eleme maçı ligi 3’cü sırada bitirdiği için Van’da oynanacak. Trabzon’un kendi evinde maçtan puan kaybetmemesi halinde ise maç ligi 3’ncü bitiren Trabzon’da oynanacak.

Yenidoğugazetesi