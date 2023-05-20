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Van’da dün akşam başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sonrası, yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. Vatandaşlar oluşan su birikintileri sonrası, karşıdan karşıya geçmekte zorlandı.

Vatandaşlar, sağanak yağışlar sonrası şehir merkezinde benzeri manzaraların oluştuğunu söylerken, bu soruna kalıcı çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Bu arada belediye ekipleri de, mazgal önlerini temizleyerek olası taşkınların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Van’da zaman zaman etkisini artırması beklenen yağışların, gece saatlerine kadar devam edeceği öngörülüyor.

Ömer Bildik