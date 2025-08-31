Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Van ekibinin de yer aldığı Trendyol 1. Lig 5-9. hafta müsabakalarına ilişkin programlar duyuruldu. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK’nin oynayacağı takımlar, saha bilgileri ve karşılaşmaların saatleri paylaşıldı.

İşte temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK’nin 5-9. hafta karşılaşma bilgileri;

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 5. hafta 13 Eylül Cumartesi günü Arca Çorum FK’ye konuk olacak. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19:00’da başlayacak.

Kırmızı-siyahlı ekip, 6. hafta karşılaşmasında 20 Eylül Cumartesi günü sahasında Özbelsan Sivasspor la karşılaşacak. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16:00’da başlayacak.

Trendyol 1. Lig, 7. haftada oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. 24 Eylül Çarşamba günü, Van ekibi 7. hafta maçında Sipay Bodrum FK’ye Bodrum İlçe Stadyumu'nda misafir olacak. Mücadele saat 20:00’de başlayacak.

DERBİDE TARAFTARLAR TRİBÜNLERDE OLACAK

Van ekibi, 2 hafta üst üste doğu derbileri olarak adlandırılan maçlara çıkacak. İlk derbide Van ekibi, Amed Sportif Faaliyetler'ini sahasında konuk edecek. 29 Eylül Pazartesi günü 8. hafta mücadelesinde karşılaşma saat 17:00’de Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Ayrıca, temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 8. haftada sahasında ilk kez taraftarıyla buluşacak.

2. Doğu derbisi ise Ligin 9. Haftasında oynanacak. 4 Ekim Cumartesi günü, Erzurumspor FK, temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK’yı Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda konuk edecek ve mücadele saat 16:00’da başlayacak.

4 HAFTADA 7 PUAN TOPLADI

İmaj Altyapı Van Spor FK, şu ana kadar 4 karşılaşmaya çıktı. İlk iki haftada 2 galibiyet alan kırmızı-siyahlı ekip, 3. maçta berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırmıştı. 4. haftada ise evinde Bandırma Spor’u konuk eden Van ekibi, 2-1 mağlup oldu ve 7 puanda kaldı.