İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ile Alagöz Holding Iğdır FK bugün saat 16.00’da Van Atatürk Şehir Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Zor geçmesi beklenen maçta takımların sahaya çıkacakları ilk 11’leri belli oldu. İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün devre arası transferlerinden olan Santeri Wainö Emil Hostikka, Batuhan İşçiler ve Oğulcan Çağlayan, Iğdır temsilcisi karşısında ilk 11’de forma giyecek.

Kenneth Obinna Mamah ve Alper Emre Demirol ise yedek kulübesinde şans bekleyecek.

Maçta İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahaya; Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Naby Youssouf Oulare, Batuhan İşçiler, Aliou Badara Traore, Mehmet Özcan, Jefferson Nogueira Junior, Santeri Wainö Emil Hostiıkka, Oğulcan Çağlayan ve Ivan Cedric Bikoue Embolo ile çıkacak.

Vanspor’un yedek kulübesinde ise; Batıhan Gebecelioğlu, Alper Emre Demirol, Erdi Dikmen, Medeni Bingöl, Erdem Seçgin, Bekir Can Kara, Sabahattin Destici, Emir Bars, Hasan Bilal ve Kenneth Obinna Mamah forma şansı bekleyecek.

Konuk ekip ise; Muhammet Taha Tepe, Güray Vural, Atakan Rıdvan Çankaya, Alperen Selvi, Wenderson De Freitas Soares, Doğan Erdoğan, Leandro Jones Johan Bacuna, Gökcan Kaya, Oğuz Kağan Güçtekin, Moryke Fofana ve Ryan Isaac Mendes 11’i ile mücadeleye başlayacak.

Iğdır temsilcisinin yedek kulübesinde de şu isimler olacak; Sinan Bolat, Aaron Rene Suarez Zunıga, Ahmet Emin Engin, Ali Kaan Güneren, Ali Yaşar, Alim Öztürk, Antoine Conte, Dorin Rotariu, Özder Özcan ve Serkan Asan.