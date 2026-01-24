Van Muradiye Öğrenim Birimi tarafından düzenlenen programa, çocuklar ve gönüllüler yoğun katılım gösterdi. Etkinlikte, TEGV’in 31 yıldır çocukları nitelikli ve donanımlı eğitimle buluşturarak onları hayata hazırladığı vurgulandı.

Kutlama programı kapsamında pasta kesimi yapılırken, çocukların kendi yazdıkları şiirler ile TEGV’e dair duygu ve düşüncelerini anlatan yazılar okundu. Mum üfleme, toplu fotoğraf çekimi ve pasta kesiminin ardından katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.

Etkinlik, çocuklar ve gönüllüler için hazırlanan ikramlarla sona ererken, TEGV’in 31. yılı Muradiye’de sevinç ve coşku içinde kutlandı.