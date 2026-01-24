Van’da etkisini artıran kar yağışı ve dondurucu soğuklara rağmen, alabalık üretim tesislerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı teknik ekipler, il genelinde faaliyet gösteren tesisleri ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi.

Denetimler kapsamında alabalık sağımlarına katılan ekipler; üreticilere sağım teknikleri, yumurta ve yavru bakım süreçleri, yemleme uygulamaları ile hastalıkların önlenmesine yönelik konularda hem teorik hem de uygulamalı bilgilendirme yaptı. Yapılan kontrollerde üretim hijyeni, biyogüvenlik önlemleri ve kayıt sistemi de değerlendirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir’in öncülüğünde devam eden denetimlerde, her zaman üreticilerin yanında olunacağı vurgulandı. Şube Müdürü Demir, bilinçli üretimin verimliliği artırdığına ve sürdürülebilir yetiştiriciliğin sektörün geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, denetim ve eğitim faaliyetlerinin belirli periyotlarla sürdürüleceği kaydetti.