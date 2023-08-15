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Sabah ve akşam saatlerinde yaptığı antrenmanlarla lige hazırlanan Vanspor, bu kapsamda yaptığı iki hazırlık maçında Anagold 24 Erzincanspor ile 0-0, Pazarspor'la ise 2-2 berabere kaldı.

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Vanspor, bir yandan da lige sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Teknik Direktör Mustafa Sarıgül yönetiminde lige hazırlanan Vanspor, Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürüyor. Erzurum kampında günlük çift idmanla çalışmalarını sürdüren Van temsilcisi, 14 gün boyunca burada çalışmalarını sürdürecek.

2023-2024 futbol sezonunda şampiyonluk hedefleyen ve güçlü rakiplerle mücadele edecek Vanspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Teknik Direktör Mustafa Sarıgül yönetiminde güç depoluyor. Sabah ve akşam saatlerinde yaptığı antrenmanlarla günü çift antrenmanla tamamlayan Vanspor'da, futbolcuların morallerinin üst seviyede olduğu gözlemlendi.

Burada 4-5 hazırlık maçı daha yapması beklenen Vanspor'un 26 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda karşılaşacağı Bucaspor maçı için buradan İzmir'e geçmesi bekleniyor. 2023-2024 futbol sezonunda 2. Lig Beyaz Grupta mücadele edecek olan Vanspor'da bir yandan da transfer çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda şu ana kadar dış transferde 15 futbolcuyu renklerine bağlayan Vanspor, birçok futbolcuyla da görüşme halinde.

26 Haziran 2023 tarihinde başlayan birinci transfer ve tescil dönemiyle birlikte transfer çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Vanspor, iç transferde Hasan Bilal, Muhammed Ali Doğan, Furkan Saki, Onurcan Güler, Oğuzhan Eskiköy, Yusuf Şengüler ve Şerif Doğan ile yola devam kararı almıştı. Dış transferde ise eski futbolcusu Medeni Bingöl, Yeni Malatyaspor'dan Burak Kavlak, Karacabey Belediyespor'dan Bekir Can Kara, Amedspor'dan Kerem Çağatay, Armoni Alanya Kestel Spor'dan Ahmet Ülük, Erokspor'dan Bekir Demircan, Etimesgut Belediyespor'dan Abdulcebrail Akbulut,

İstanbulspor'dan Erdem Seçgin, Serik Belediyespor'dan Harun Kavaklıdere, Şanlıurfaspor'dan Alpay Koçaklı, Karacabey Belediyespor'dan Ahmet Eren, Nazilli Belediyespor Bertuğ Bayar, Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden kaleci Nurullah Aslan, Karagümrük Spor Kulübü'nden Berke Demircan ve son olarak Eyüpspor'dan stoper Ahmet Özkaya'yı renklerine bağlayan Vanspor, bazı mevkiler için görüşmelerini devam ettiriyor. Eksik mevkilere transfer yapmak için çalışmalarını sürdüren Vanspor, alternatifli bir kadro kurmak için görüşmelerini devam ettiriyor.

Birkaç futbolcuyla temas halinde olan Van temsilcisi, eksik mevkilere transferler yaparak, Bucaspor maçı öncesi lige hazır hale gelmek istiyor. Öte yandan Vanspor'un da bulunduğu Beyaz Grupta mücadele edecek olan 1461 Trabzon FK, Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş., Afjet Afyonspor, Altınordu, Ankara Demirspor, Ankaraspor, Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler A.Ş., Bucaspor 1928, Bursaspor, Diyarbekir Spor A.Ş., Esenler Erokspor, Karacabey Belediye Spor A.Ş., Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Nazilli Belediyespor, Serik Belediyespor, Kırklarelispor, Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş., Zonguldak Kömürspor A.Ş. takımlarının çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Güçlü takımların yer aldığı Beyaz Grupta maçların kıran kırana geçmesi bekleniyor.

van bölge gazetesi