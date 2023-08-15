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Türkiye'nin sahilleri, yaz mevsiminde turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

İngiliz turistler, güneşli havanın tadını çıkarmak için Ege ve Akdeniz sahillerinde yoğunluk oluşturuyor.

İngiltere basınından Independent gazetesi, Türkiye'de tatil rezervasyonlarının ciddi oranlarda arttığını yazdı.

Uçuş kapasitesinde çarpıcı artış

Türkiye'ye uçuş kapasitesindeki keskin artışın, tatil talebindeki artışı da tetiklediği vurgulandı.

Haberde, "2019 yılına kıyasla, bu yıl İngiltere'den Türkiye'ye yapılan uçuşlarda ilave 1,2 milyon koltuk var." denildi.

Yıllık uçuş kapasitesinin, 2025 yılına kadar 1,6 milyon koltuk daha artmasının beklendiğine dikkat çekildi.

Türkiye'ye seyahatte en yoğun ay

Heathrow Havalimanı'nın açıklamasına işaret edilen haberde, "Temmuz ayının Türkiye'ye gidişler için şimdiye kadarki en yoğun ay olduğu duyuruldu. 73 binden fazla kişi uçtu." ifadeleri kullanıldı.

Jet2 hava yolu şirketinin, Türkiye'ye uçuş programının 2018'den üç kat daha büyük olduğunu açıkladığı belirtildi.

Antalya övgüsü: En popüler lokasyon

İngiliz yayın organı, Antalya'dan bahsederken, "Mavi suları ve muhteşem sahil şeridi ile tanınıyor. Türkiye'nin en popüler lokasyonu." dedi.

Türkiye'nin yükselişi devam edecek

Öte yandan, hızlı yükseliş kaydeden Türkiye'nin, dikkat edilmesi gereken destinasyonlardan biri olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin yükselişinin süreceğine ilişkin beklentinin dile getirildiği haberde, "Gelecek yıl Kanarya Adaları'na meydan okuması bekleniyor." denildi.

Ensonhaber